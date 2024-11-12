بدور العتيبي لـ الخليج 365: أشجع أبناءنا وبناتنا الموهوبين.. وانتهيت من تصوير مسلسل عمتي نوير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - كشفت الفنانة بدور العتيبي خلال تواجدها في الحفل الختامي لرحلة الإبداع حول المملكة في دورتها الرابعة، بتنظيم من إم بي سي أكاديمي والهيئة العامة للترفيه أنها حريصة على تشجيع المواهب وقالت لـ الخليج 365:" متواجدة اليوم لتشجيع أبنائنا وبناتنا الموهوبين، وأقول لهم من الأعماق ألف مبروك للمرحلة القادمة، وننتظر أن نراكم بمجالات مختلفة لخدمة الوطن وإبراز موهبتهم".

مسلسل "عمتي نوير"

آخر عملين عُرضا لـ بدور العتيبي

ذكرت الفنانةأنها انتهت من تصوير مشاهدها من مسلسل "عمتي نوير" وهو عمل سيُعرض بالموسم الرمضاني 2025، بمشاركة نخبة من النجوم ويقع أحداثة في 30 حلقة، بمشاركة نخبة من النجوم منهم الفنانة مريم الغامدي، ريم الحبيب، زارا البلوشي، مريم عبد الرحمن، ومحمد الهاشم. كما أنها بصدد تصوير مسلسل آخر وهو بمرحله قيد العمل..لافتة إلى أن لديها الكثير من النصوص منها للسينما، لكن لم يتم الاتفاق عليها إلى الآن.شاركت الفنانةبعدد من الأعمال الفترة الماضية كان منها مسلسل "طاش العودة" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عنبر الدوسري، سامي الفليح، ومن بطولة الفنان ناصر القصبي، عبدالله السدحان، راشد الشمراني، محمد الطويان، يوسف الجراح، بشير الغنيم، وجاءت أحداثه في إطار درامي كوميدي وتحدث عن قضايا ومشاكل المجتمع السعودي بشكلٍ خاص، من خلال حلقات منفصلة متصلة تتضمن الحسد والابتزاز، وما يحدث في المصالح الحكومية من فساد وغيرها من المواضيع.

وأيضاً مسلسل "مجمع 75" وهو من إخراج تامر بسيوني، حيدر سمير، علي الشويقعي، ومن بطولة الفنانة غادة الملا، عبدالمنعم رياض، إنجي سلامة، سارة الحربي، ندى إبراهيم، رنا جبران، سمير الناصر بالإضافة إلى آخرين، وتدور أحداثه في إطار من الدراما والجريمة، حيث يتناول المسلسل قصص خمس عائلات داخل مجمع سكني وتتوالى قصصهم.

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