ميرنا وليد - بيروت - توجّهت اليوتيوبر المصرية أم خالد بالشكر للشعب السعودي على حسن الإستضافة، اذ انها نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قالت فيه: "بشكر الشعب السعودي على حسن الاستضافة والترحيب بيا، بحياتي ما شفت ذوق وأخلاق واحترام كده ، من أحسن الشعوب اللي ممكن هتقابلوها".
وكانت هددت دعاء جابر، المعروفة بـ"أم خالد"، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي، طليقها محمد بفضـ ح أسرار علاقتهما بعد إعلان انفصالهما للمرة الثانية.
وانتقدت أم خالد طليقها بشدة عقب تعرضها للاعـ ـتداء بالضـ ـرب من قبله، قائلة: "لو حكيت كل شيء، مش هتعرف تمشي في الشارع يا محمد من الفضـ ائح".
كانت هذه تفاصيل خبر أم خالد في السعودية..وهكذا علّقت-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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