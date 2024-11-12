أم خالد في السعودية..وهكذا علّقت-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت اليوتيوبر المصرية أم خالد بالشكر للشعب السعودي على حسن الإستضافة، اذ انها نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قالت فيه: "بشكر الشعب السعودي على حسن الاستضافة والترحيب بيا، بحياتي ما شفت ذوق وأخلاق واحترام كده ، من أحسن الشعوب اللي ممكن هتقابلوها".



وكانت هددت دعاء جابر، المعروفة بـ"أم خالد"، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي، طليقها محمد بفضـ ح أسرار علاقتهما بعد إعلان انفصالهما للمرة الثانية.

وانتقدت أم خالد طليقها بشدة عقب تعرضها للاعـ ـتداء بالضـ ـرب من قبله، قائلة: "لو حكيت كل شيء، مش هتعرف تمشي في الشارع يا محمد من الفضـ ائح".