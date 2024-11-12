ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري تامر حسني عن عمل فني يجمعه بزميله الفنان المصري رامي صبري بأغنية جديدة، وكشف بعض التفاصيل حول العمل.

وقال تامر حسني: "أنا ورامي صبري بنحضر حاجة مع بعض، اتأخرنا شوية عشان كنا بندور إننا نعمل حاجة يبقى فيها فن حقيقي وأحاسيس كتيرة، متوقع مني ومن رامي إننا نتقابل في حته الغناء الحلو والموضوع اللي يخص ناس وفيه مشاعر، إن شاء الله نعمل حاجة كويسة".

حديث تامر حسني جاء خلال مؤتمر صحفي على هامش حفله في افتتاح القرية العالمية بدبي.

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يتحدث عن عمل يجمعه بـ رامي صبري.. وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.