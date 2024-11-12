محمد هنيدي يكـ ـشف عن عمله جديد.. وينشر البوستر

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ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري محمد هنيدي عن تواده في الموسم الرمضاني المقبل عام 2025، من خلال مسلسل جديد، يحمل عنوان "شهادة معاملة أطفال".
وشارك الممثل المصري الجمهور صورة للإعلان الدعائي الخاص بالعمل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد ظهر فيه الممثل وهو يرتدي بدلة رسمية ويحمل في يده سيجاراً ويحتضن في اليد الاخرى لعبة دب من الفرو، وهو ما اثار حيرة الجمهور حول الشخصية التي يقدمها، وعلق على المنشور قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله، شهادة معاملة أطفال في رمضان، ربنا يكرمنا يارب".
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