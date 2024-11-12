فن ومشاهير

لجين عمران تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بكلمات مؤثرة

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية لجين عمران، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشوراً احتفلت من خلاله بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة أسيل عمران.

8c24d805de.jpgإبنة غادة عادل ومجدي الهواري تخطف الأضواء في إطلالة نادرة لها مع والدتها


ونشرت لجين مجموعة صور تجمعها بشقيقتها أسيل، وأرفقتها بتعليق بكلمات مؤثرة، عبرت من خلاله عن محبتها الكبيرة لشقيقتها.
وكتبت لجين في تعليقها: "عمر ما الكلمات أعجزتني أو خذلتني و لا الحروف خانتني في التعبير أو الوصف إلا مشاعري إتجاهك (كل شي يوقف عاجز و ضعیف و فقیر جدا إتجاه وصف ذرة من حبي لك).
وأضافت: "يمكن ما أكون حملتك في بطني بس تأكدي حملتك في قلبي، نعم، إنت بنت قلبي و شعلة روحي و نور عيوني، إنت مجموعة تناقضات بداخلي، ضعفي و قوتي، فرحي و حزني، راحتي و همي، إنت ملح حياتي و سكرها، الله لا يحرمني منك".
وختمت لجين رسالتها قائلة: "و كل عام و إنت أفضل و أسعد و أنجح يا فخري كل عام و إنت بخير وصحة و حب و راحة بال".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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