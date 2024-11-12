لجين عمران تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشوراً احتفلت من خلاله بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة أسيل عمران.

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ونشرت لجين مجموعة صور تجمعها بشقيقتها أسيل، وأرفقتها بتعليق بكلمات مؤثرة، عبرت من خلاله عن محبتها الكبيرة لشقيقتها.

وكتبت لجين في تعليقها: "عمر ما الكلمات أعجزتني أو خذلتني و لا الحروف خانتني في التعبير أو الوصف إلا مشاعري إتجاهك (كل شي يوقف عاجز و ضعیف و فقیر جدا إتجاه وصف ذرة من حبي لك).

وأضافت: "يمكن ما أكون حملتك في بطني بس تأكدي حملتك في قلبي، نعم، إنت بنت قلبي و شعلة روحي و نور عيوني، إنت مجموعة تناقضات بداخلي، ضعفي و قوتي، فرحي و حزني، راحتي و همي، إنت ملح حياتي و سكرها، الله لا يحرمني منك".

وختمت لجين رسالتها قائلة: "و كل عام و إنت أفضل و أسعد و أنجح يا فخري كل عام و إنت بخير وصحة و حب و راحة بال".