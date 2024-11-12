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ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة للنجمة العالمية ماديسون بير برفقة نيك أوستن، وذلك بعد فترة قصيرة على انفصالهما، اذ على ما يبدو انهما عادا لبعضهما وتغلّب الحب على الفراق.
على صعيد آخر كانت قد نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لـ ماديسون بير، ظهرت فيه وهي تقوم بتصرف غريب، اذ انها قامت بـ إزالة غطاء الزجاجة من خلال أسنانها، واستغرب كثيرون ما فعلته، اذ ظن البعض ان الغطاء كان مفتوحا قليلاً وأكملت هي إزالته، وقد تداولت الصحافة العالمية الفيديو بشكل لافت.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صورة لـ ماديسون بير تكشف سرا عن حياتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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