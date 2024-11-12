كاظم الساهر يتألق في قطر ويعد الجمهور بحفل آخر

أحيا المطرب كاظم الساهر حفل غنائى ضخم فى قطر وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أحدث أغانيه التى طرحها مؤخرا عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل أغنية زيديني عشقا وها حبيبي والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ووعد كاظم الساهر جمهوره هناك بتقديم حفل أخر الفترة القادمة.

حفل كاظم الساهر فى دبي

وطرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان جورج وسوف والفنان كاظم الساهر، المرتقب في مدينة دبي الإماراتية، تذاكر الحفل للجمهور، للحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وجاءت أسعار تذاكر حفل جورج وسوف مع كاظم الساهر، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (55.26 دولار أمريكي، 83.60 دولار أمريكي، 168.61 دولار أمريكي، 281.96 دولار أمريكي، 410.90 دولار أمريكي، 991.83 دولار أمريكي).

ويلتقي الفنان جورج وسوف مع الفنان كاظم الساهر، في حفل غنائي واحد في مدينة دبي الإماراتية يوم 6 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات أعياد الكريسماس.

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