شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا كرهت هند رستم لقب ملكة الإغراء وقررت الاعتزال؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق الفنانة الكبيرة هند رستم التي ولدت في مثل هذا اليوم الموافق 12 نوفمبر من عام 1931 لتكون واحدة من أهم نجمات الزمن الجميل وجزء من تاريخ السينما المصرية بما قدمته من أعمال هامة شاركت فيها عمالقة الفن وتنوعت فيها أدوارها بشكل كبير.

وكانت هند رستم وكما ذكرت ابنتها الوحيدة بسنت رضا في حوار لليوم السابع لا تحب الألقاب بالرغم من أنها اشتهرت بعدد من الألقاب أهمها "ملكة الإغراء"، وهو اللقب الذى كرهته الفنانة الكبيرة التى تنوعت أدوارها بين الكوميديا والتراجيديا وأدوار الأم والفتاة المثيرة وبنت البلد والراهبة.

وأكدت بسنت رضا ابنة هند رستم لليوم السابع أن والدتها لم تكن تحب لقب ملكة الإغراء الذى أطلقه عليها الكاتب الصحفى مفيد فوزى، قائلة: "ظلموها بلقب ملكة الإغراء وهى لم تكن تحب هذا اللقب إطلاقا ولم تجد له معنى لأن أعمالها تنوعت ولم تقتصر على الإغراء، ولكنها لم تغضب من تشبيهها بمارلين مونرو".

وأوضحت الابنة : "أمى لم تكن تحب أى لقب وغضبت عندما أطلقوا على فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية، وكانت تقول ليه أمال إحنا ايه، فلم تكن تحب وضع ألقاب لها أو لغيرها".

ولم تقتصر أدوار هند رستم على شخصيات بعينها، فهى هنومة بائعة المثلجات فى "باب الحديد"، والمعلمة أزهار فى "الزوج العازب"، وغالية الأرملة الصعيدية التى تسعى للثأر لزوجها فى "دماء على النيل"، ونرجس الغازية فى "صراع فى النيل"، والراقصة كريمة فى "رد قلبى"، وزوجة الأب اللعوب فى "لا أنام"، والبنت الشقية فى "أنت حبيبى"، والزوجة العاقلة فى فيلمى "كلمة شرف، والخروج من الجنة"، ونجمة الاستعراض التى تتحول إلى راهبة فى فيلم "الراهبة".

وبعد رحلة حافلة بالأدوار الهامة والتألق والنجومية قررت الفنانة الكبيؤة اعتزال التمثيل في السبعينات، وعن هذا القرار تحدثت ابنتها، قائلة: "أمى أخذت قرار الاعتزال فى السبعينيات وتحديداً عام 1977 وكانت هذه الفترة أسوأ مرحلة للسينما، وانتشرت فيها أفلام المقاولات".

وتابعت:"لم تستطع أمى التجاوب مع الحالة الجديدة التى أصابت الجيل الجديد من النجوم، ومنها عدم احترام مواعيد التصوير، فكانت تذهب فى موعدها وتنتظر ساعات طويلة حتى يحضر بطل العمل، وفى آخر عمل شاركت فيه انتظرت ما يقرب من 4 ساعات حتى وصل النجم الشاب بطل العمل، وعندما عاتبه المخرج والمنتج على التأخير قال ببساطة ممكن أدفعلكم تكلفة التأخير، فشعرت أمى بأنها لن تستطيع العمل فى هذا الجو، فاستكملت الفيلم وبعدها قررت الاعتزال".

وأكدت ابنة هند رستم أن والدتها رغم اعتزالها ظلت طوال حياتها تعتز بالفن وبالأعمال التى قدمتها، وقالت الابنة: "أمى كانت تغضب جدا عندما تعتزل إحدى الفنانات وتقول إنها تابت عن الفن والتمثيل وترى أن فى ذلك إهانة للفن والفنانين وأن الفن رسالة وليس ذنبا يتوب عنه الفنان".