شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعود ليزا إلى التمثيل من بوابة يسرا.. بعد ظهورهما معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ليزا صورة تجمعها بالنجمة يسرا، عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: أحلى ابتسامة، مثلي الأعلى، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذين بدأوا يتساءلون هل تعود ليزا مجددا إلى الفن والتمثيل وتشارك يسرا عمل فني جديد.

تمتعت ليزا بشهرة واسعة في طفولتها، وعرفت أكثر بدورها في مسلسل "هند والدكتور نعمان" أمام الراحل كمال الشناوي الذي عرض في عام 1984، وشاركت في حوالي 14 عملًا فنيًا، منها فيلم "كراكون في الشارع " مع النجم عادل إمام ويسرا، ومسرحية "الهمجي" مع الفنان والنجم محمد صبحي، وقدمت أيضًا فيلم "انتحار صاحب الشقة" عام 1986 مع كمال الشناوي ومسلسل "بندق وبندقة" مع الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، وفيلم "الشيطان يغني" مع الفنان محمود ياسين وبوسي وليلي علوي وفاروق الفيشاوىالا، وغيرها من الأعمال.

وقالت ليزا خلال حوار سابق لـ ”الخليج 365”: "طوال الوقت كنت أفكر في الفن وأتابع الفن ودائمًا أشتاق للعودة للفن ولكن كانت الظروف الحياتية تمنعني، ولكني في أمريكا كنت "ماما فقط"، فقد سخرت كل وقتي لأسرتي ولأولادي، واشتغلت معلمة ومدرسة ومربية لأولادي، وعمل كل حاجة إلا الفن، فقد كنت "ماما " فقط، وكنت أحب هذا وأشكر الله أنني كنت ماما ونجحت في هذه المهمة".