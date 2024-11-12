شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة يونس شلبى.. بوجى وطمطم والعيال كبرت أبرز محطاته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة نجم الكوميديا يونس شلبى، ويعد يونس شلبى أحد ابرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربى أـجمع، استطاع أن يرسم الابتسامة على وجوه محبيه من خلال أدواره في السينما والدراما والمسرح، حيث أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة بعد النجاحات الذى حققها في أعماله.

بدأت مسيرته الفنية من خلال مسرحية "القاهرة في ألف عام" ثم شارك في مسرحية "مدرسة المشاغبين" في عام 1971 والتي تعد أبرز أعماله حيث حقق خلال نجاحاً كبيراً واستطاع اضحاك الجمهور في كل جملة يقولها في المسرحية.

يونس شلبى له بعض الجمل التي لا ينساها الجمهور .. مثل (ده شكله احول.. انت مين انت ولا ايه يعنى .. كان نفسى اضحك بس الواد اللى بيضحكنى مجاش.. وغييرها من الافيهات المميزة ).

قدم يونس شلبى" واحداً من أبرز أدواره في مسرحية "العيال كبرت" التي عرضت عام 1979 التي حققت نجاحاً ساحقاً ومازالت أيقونة للضحك حتى الآن في كل مرة تعرض فيها على شاشات التليفزيون.

بدأ يونس شلبى عمله السينمائى عام 1975 فى فيلم "الظلال فى الجانب الآخر"، وحصل على جائزة شرف عن دوره فى فيلم "عشاق تحت العشرين" من المهرجان الثامن والعشرين للمركز الكاثوليكى عام 1980، إلا أنه شارك بأدوار صغيرة فى نحو 77 فيلما سينمائيا أبرزها "العسكرى شبراوي"، و"ريا وسكينة"، و"مغاورى فى الكلية" و"سفاح كرموز" و"الشاويش حسن"، و"عليش دخل الجيش".

مسلسل الأطفال الشهير "بوجى وطمطم" الذى قدمه مع الفنانة هالة فاخر على مدى سنوات حتى توفى مخرجه محمود رحمي، من أهم المسلسلات التى شارك بها على الرغم من أنه لم يشارك فيه إلا بصوته، ولكنه نجح فى الاقتراب من عالم الأطفال الذين اعتادوا منذ ذلك الحين على مناداته باسم "بوجى" وهى الشخصية التى كان يؤديها فى المسلسل.