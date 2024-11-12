شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من احتفال محمد حماقى بعيد ميلاده فى حضور نجوم الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد حماقى، بعيد ميلاده أمس الاثنين، وذلك بعد أيام من حلول يوم ميلاده الذي يحل فى الرابع من نوفمبر الجارى، حيث حضر الاحتفالية عدد من زملائه في الوسط الفني وصناع الموسيقى منهم النجوم عزيز الشافعى وتامرحسين وتامر عاشور وأمير طعيمة ومدين وتومة وأحمد إبراهيم وحمدى بدر وممدوح موسى.

محمد حماقي الذى بدأ مشواره الغنائى منذ التسعينيات بتقديمه أغنية "الحلو يحب الحنية" والتي كانت ضمن ألبوم لقاء النجوم 3 الذى كان يضم عددًا من النجوم منهم الكينج محمد منير والنجم حميد الشاعرى والمطربة حنان، ثم صدرت له بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة ليمر أكثر من 27 عامًا على أغنيته الأولى.

وفي عام 2000 شارك حماقي في أوبريت "القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به، ثم قدمه الموزع طارق مدكور للمنتج نصيف قزمان عام 2003 واصدر له البوم بعنوان "خلينا نعيش" وحقق هذا الالبوم نجاحا كبيرا لتتوالى نجاحاته بعد ذلك أصبح من نجوم الصف الاول فى عالم الغناء فى الوطن العربى.

أصدر حماقى ألبومه الغنائي الأول "خلينا نعيش" عام 2003 من توزيع طارق مدكور الذي قدّمه للمنتج نصيف قزمان، وضم الألبوم 10 أغاني، وهي: "خلينا نعيش، ليه لأ، اوعد قلبي، اديني بدوب، بتبعد ليه، أول ليلة، ياللي غايب، مقدرش أنساك، آن الأوان، وأغنية بتضحك التي تعتبر من أوائل الكليبات الذى قدمها محمد حماقى وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وتوزيع طارق مدكور وكانت بداية تعرفه جمهوره ولاقت نجاح كبير بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب .



من الاحتفال بعيد ميلاد حماقى من الاحتفال بعيد ميلاد حماقى



من الاحتفال بعيد ميلاد حماقى من الاحتفال بعيد ميلاد حماقى



من الاحتفال بعيد ميلاد حماقى