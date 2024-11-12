شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة شباك التذاكر وتحقيق 2 مليون و962 ألف جنيه آخر ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المصرية المعروضة فى السينمات إيرادات جيدة آخر ليلة عرض، حيث سجلت 2 مليون و962 ألف جنيه ، ونستعرض فى السطور التالية إيرادات الأفلام بشكل منفرد، وهى كالتالى: ولاد رزق 3، عاشق، اللعب مع العيال، عصابة المكس، بنسيون دلال.

الهوى سلطانوحقق فيلم الهوى سلطان آخر ليلة عرض 2,607,141، من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى. وداعا حمدىوحقق الفيلم 96,886 الف جنيه آخر ليلة عرض في السينمات "وداعًا حمدى" بطولة شيرين رضا، آية سماحة، على الطيب، اتصار، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وتجسد شيرين رضا خلال أحداث الفيلم شخصية "عارفة حمدي الدسوقي بنت آخر بيه حقيقي في مصر . ال شنبوحقق فيلم آل شنب 87,856 الف جنيه"آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين. فيلم عاشقحقق فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، 10,833 الف جنيها. إكس مراتىحقق فيلم إكس مراتى بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون إيرادات آخر ليلة عرض بلغت 44,353 الف جنيه ، إخراج معتز التونى. ولاد رزق 3حقق ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز آخر ليلة عرض 3,413 جنيها، والفيلم بطولة عمرو يوسف وعلى صبحى، وآسر ياسين وكريم قاسم وآخرين، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

اللعب مع العيال

سجل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات بلغت 24,947 جنيها، وشارك فى بطولة العمل باسم سمرة وويزو وآخرون، من إخراج شريف عرفة.

عصابة المكس

سجل فيلم عصابة المكس بطولة النجم أحمد فهمى إيرادات بلغت 19,422 جنيها، وشارك في بطولة العمل كل من روبى، لبلبة، أوس أوس، وآخرين، إخراج حازم سليمان.