شاهدوا كيف علَّقت ماريا بحراوي بعد حضورها المؤتمر الصحفي السنوي لمهرجان البحر الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - شاركت الفنانة ماريا بحراوي متابعيها عدداً من الصور لها عند حضورها لـ المؤتمر الصحفي السنوي لمهرجان البحر الأحمر، وعلَّقت وكتبت: "للسينما بيت جديد، من المؤتمر الصحفي السنوي لـ مهرجان البحر الأحمر بدورته الرابعة، فخوره جداً وسعيدة على هذا التطور والدعم القوي لجميع المواهب".

كما نشرت عدد الأفلام والعروض بالمهرجان ونشرت صوراً وكتبت: "اختيار 34 فيلماً سعودياً، و66 فيلماً عربياً، و48 عرضاً عالمياً أول، و20 عرض سجادة حمراء، وأكثر من 120 فيلماً، واكثر من 81 بلدة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

فيلم "نورة" السينمائي ماريا بحراوي

هذا وستُقام الدورة الرابعة منفي الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024 في مقرها الجديد المصمم خصيصاً لذلك في منطقة البلد التاريخية بجدة وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.وكان آخر فيلم للفنانة ماريا بحراوي بعنوان "نورة"، وكان قد بدأ عرض هذا الفيلم في الدورة الثالثة من، وتم اختياره للمشاركة رسمياً ضمن فعاليات الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ويُعد أول فيلم سعودي من فئة الأفلام الروائية الطويلة يتمُّ تصويره في مدينة العلا الأثرية، وحصل الفيلم على دعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال صندوق البحر الأحمر، وهو مدعوم من هيئة الأفلام السعودية عبر برنامج ضوء، وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم سعودي في. وتجري أحداثه في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة "نورة"، التي تُجسِّد دورها، وهي فتاة طموحة وحالمة، تحبُّ الحياة والفن على الرغم من عدم توفر الفرص الفنية المتاحة أمامها، وتتعرَّف خلال الأحداث إلى المعلم "نادر"، الذي يقدِّم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان، إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلةً للتواصل. والعمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبدالله السدحان، وعائشة.

وقد وجد الفيلم متابعةً واهتماماً كبيراً من قبل المشاهدين والنقاد، وشارك بعدة محافل سينمائية. وحقق نجاحاً جديداً مؤخراً، حيث تمكن من الفوز بجائزة التحكيم الكبرى في مهرجان مونتروي السينمائي في دورته الثانية عشرة في باريس، وكذلك جائزة أخرى وهي بـ مارسيلو بتروزيلو في مهرجان لوكا السينمائي في إيطاليا، بالإضافة إلى تكريم فريق الفيلم وأبطاله من قبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين.

https://www.instagram.com/p/DCPk5XYMykS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCPk5XYMykS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCPk5XYMykS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»