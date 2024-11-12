أسامة القس يكشف عن بوستر فيلمه "صيفي" المشارك في مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - شارك الفنان أسامة القس متابعيه بوستر فيلمه السينمائي الجديد "صيفي"، وأعلن من خلاله عن عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة الذي ستبدأ فعالياته من 5 إلى 14 من ديسمبر 2024 تحت شعار "للسينما بيت جديد"، مقر المهرجان الجديد في جدة التاريخية. وعلق وكتب: "بوستر فيلم صيفي، أسامة القس، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، سينما، تلفاز 11".

كما شارك أسامة القس قبل أيام أيضاً جمهوره موعد عرض الفيلم حيث نشر مقطع تضمن لقطات من فيلم "صيفي"، وكتب: "فيلم صيفي قريباً في جميع دور السينما السعودية 26 من ديسمبر".

فيلم "صيفي"

الأفلام المشاركة في مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

فيلم أولاد ماليجون الخارقون

فيلم حانامي

فيلم إلى عالم مجهول

فيلم قمر

فيلم أنَاشِيْدُ آدَمَ

فيلم الذراري الحمر

فيلم سنو وايت

فيلم بين وبين

فيلم صيفي

فيلم عائشة

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

فيلم أغنية سيما

فيلم السادسة صباحاً

فيلم لقتل حصان منغولي

فيلم سابا

فيلم صديقي آن ديلي

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من ﺇﺧﺮاﺝ وﺗﺄﻟﻴﻒ وائل أبو منصور، ومن بطولة: الفنان براء عالم، أسامة القس، نور الخضراء، عائشة كاي، حسام الحارثي، وتدور أحداثه نهاية التسعينيات، حيث يسعى رجل في عمر الأربعين، يُدعى "" للثراء السريع، مع صديقه "زرياب"، وذلك من خلال فرقته الشعبية التي تعمل في إحياء الأفراح الجماعية وتتوالى الأحداث.

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