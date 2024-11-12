ماجد المهندس يتجاوز مليوني مشاهدة على اليوتيوب لأغنية خذ عيوني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - استطاع الفنان ماجد المهندس أن يحقق بجدارة أكثر من مليوني مشاهدة على اليوتيوب لأغنية "خذ عيوني" وهي ‏من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ومن ألحان أحمدالهرمي‬، والتي أطلقها منذ أيام. وأعلن حساب روتانا المنتجة للعمل عن تصدر الأغنيه الترند بوقت قصير هذه النسبة من المشاهدة ونشرت بوستر للمهندس ومقطعاً من الأغنيه وعلقت وكتبت: "جديد صوت الحب ماجد المهندس‬، أغنية ‫"خذ عيوني" ‬ تتجاوز المليونين مشاهدة على ‫روتانا‬ يوتيوب، كلمات: الأمير فيصل بن تركي بن ناصر‬،ألحان: ‫أحمدالهرمي‬".

كما نشرت بوستر آخر للمهندس ومقطع من الأغنيه وعلقت وكتبت: "ترند أول على اليوتيوب في السعودية لجديد صوت الحب ماجد المهندس "خذ عيوني"‬ وترند في دول الخليج العربي، كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان حمدالهرمي‬".

نشاطات قادمة للفنان ماجد المهندس

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آخر حفلات ماجدالمهندس

أحدث كليب لماجد المهندس تم تصويره

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يستعد الفنانلإحياء عدد من الحفلات الفترة القادمة منها حفل في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في أبوظبي، وذلك ضمن مهرجان الشيخ زايد في ليالي الوثبة بتاريخ 16 من نوفمبر 2024". كما سيُحي حفلاً في موسم الرياض، وذلك بتاريخ 20 ديسمبر بعنوان "ليلة الفنان" بتنظيم من شركة روتانا وإشراف الهيئة العامة للترفيه.وكان آخر حفلات الفنان ماجدالمهندس هو حفل بمهرجان الغناء بالفصحى، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وشارك قبلها بحفلات موسم الرياض بتنظيم من بنش مارك بـ ليلة عبدالوهاب إلى جانب الفنانة مي فاروق وصابرالرباعي ومحمد ثروت ونور مهنا.كان الفنانقد صوّر مؤخراً أغنية "الجو" بطريقة الفيديو كليب، والذي قام بإخراجها المخرج اللبناني فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد علوي وألحان أحمدالهرمي، واستطاعت الأغنية أن تحقق أصداء جيدة لها، كما أنها تصدرت قائمة الأكثر تداولاً في عدة دول خليجية، منها: المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، الكويت، والعراق.

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