زكي حسنين لـ الخليج 365 المواهب تُثري الساحة الفنية والثقافية.. وأدعو الجميع للاستمتاع بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - شارك زكي حسنين رئيس مجلس إدارة شركة "بنش مارك" بدعم الموهبين بـ الحفل الختامي لرحلة الإبداع حول المملكة في دورتها الرابعة والذي نظمته إم بي سي أكاديمي والهيئة العامة للترفيه وقال لـ الخليج 365: "سعيد بتواجدي بتخريج 30 موهبة سعودية تُثري الساحة الفنية والثقافية وأتمنى لهم التوفيق والنجاح بأذن الله". وتابع: "من هنا أشكر جميع على القائمين على أكاديمية إم بي سي وأتمنى التوفيق للجميع، وكذلك أشكر جهود الهيئة العامة للترفيه على جهودها أيضاً".

المفاجآت في موسم الرياض بنسخته الخامسة

جدول حفلات موسم الرياض على مسرح أبوبكر سالم

27ديسمبر بعنوان "حفلة غنائية" سيُحييها تامر حسني.

3 يناير "حفل غنائي" الفنانة نانسي عجرم ورامي صبري.

8 يناير بعنوان "ليلة شبابية" عبدالوهاب وسلطان المرشد ومتعب الشعلان، عبدالعزيز المعني.

10 يناير بعنوان "حفل غنائي" للفنان محمد حماقي.

17 يناير "حفل غنائي" الفنانة أحلام.

14 فبراير "ليلة الموسيقار عمر خيرت" لـ الموسيقار عمر خيرت.

21 فبراير بعنوان "حفلة غنائية" سيُحييها الفنان تامر عاشور.

وعن سؤالنا له ماذا أعدوا لـ جمهور موسم الرياض من مفاجآت قال: "المفاجآت والحفلات كشف عنها المستشار تركي آل الشيخ منذ البداية وأعلنها، وكل ما أريد قوله للجميع استمتعوا بالحفلات وبموسم الرياض، فالموسم عظيم وأصبح بصمة جميلة بعالم الترفيه ويقصده الكل لحضور فعالياته، وكل يوم نرى جديداً وافتتاح أمكان جميلة، كل ما أستطيع قوله الآن هو أن اليوم الرياض أصبحت مميزةً ووجهةً جميلة يقصدها الجميع للترفيه ولديها فعاليات وأماكن جداً جميلة ندعو لمشاهدتها وقضاء وقت ممتع فيها". واختتمحديثة قائلاً: "القادم جميل بإذن الله".وكانت شركة بنش مارك قد نظمت عدداً من الحفلات بموسم الرياض وكانت أول حفله بـ17 أكتوبر بعنوان" حفلة غنائية" أحياها كل من الفنان جواد العلي وفؤاد عبدالواحد وعايض. أما الحفل الثاني فكان في 25 أكتوبر بعنوان "ليلة عبدالوهاب" أحياها الفنان نور مهنا وصابرالرباعي وماجدالمهندس ومي فاروق ومحمد ثروت. أما الحفلات القادمة فهي كالتالي:14نوفمبر بعنوان "لايوقف" تحييه الفنانة موضي الشمراني ودخون وخديجة معاذ وتهاني السلطان.

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