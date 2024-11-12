فرح الخالد لـ"الخليج 365": دور الفنان هو دعم المواهب.. وانتظروني بمفاجأة قادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - خلال وجود الفنانة فرح الخالد في الحفل الختامي لرحلة الإبداع حول المملكة في دورتها الرابعة بتنظيم من إم بي سي أكاديمي والهيئة العامة للترفيه، قالت لـ"الخليج 365": "حرصت على الحضور اليوم لدعم وتشجيع الموهوبين الموجودين بهذا الحفل الجميل، ودوري كفنانة هو دعم المواهب بكل المجالات، ونحن نعلم أن أكثر الموهوبين أو الممثلين يمرون بهذه المراحل حتى يخرجوا إلى عالم الفن بأي من مجالاته وهم جاهزون للعطاء؛ لذلك من واجبنا حضور مثل هذه الفعاليات ودعمهم".

وتابعت فرح الخالد قائلة: "لدينا مواهب جميلة وقادمة بقوة جداً، وسعيدة اليوم بوجودي ومشاركتي فرحتهم".

جديد فرح الخالد القادم

وعن جديدها القادم قالت: "أُحضِّر لعمل قادم، وسيكون قوياً بإذن الله، ولكن لا أستطيع أن أفصح عنه الآن نظراً لطلب الجهة التي وقَّعت معها، ولكن بالمستقبل القريب سيتم الإفصاح عنه بإذن الله، وكل ما أستطيع قوله هو أن جديدي قوي، وانتظروني".

وعن آخر أعمالها التي قدمتها قالت فرح: "آخر عمل عُرض لي الموسم الثالث من مسلسل "الميراث" أول مسلسل سعودي سوب أوبرا استمر لثلاث سنوات عرضه، بلغ عدد حلقاته 750 حلقة، ومن بطولة نخبة من النجوم من أبرزهم: هند محمد، محمد الحجي، مريم الغامدي، زارا البلوشي، راشد الشمراني، عبد العزيز السكيرين، حسن عسيري، نور حسين، عهود السامر، ولاء عزام، تركي الكريدس، فوزي المتعب، ريما عبد الله، رنا الشافعي، عمران العمران، مهند بن هذيل، عبد الله القحطاني، سماح زيدان، ديمة الحايك، شيرين الرفاعي، سلطان المقبالي، ندى توحيد، عزام النمري، ريم عبد الله، روان الخالد وآخرون".

فرح الخالد والعمل بالسينما

وعند سؤالنا لـ فرح الخالد هل تعتزم الدخول بتجربة سينمائية، قالت: "أتمنى العمل بفيلم سينمائي، وبخاصة أن جميع أعمالي هي مسلسلات، ولديَّ الرغبة بالدخول لعالم السينما خاصةً بعد التطور الذي شهدته السينما السعودية والاهتمام الكبير بها، وأشرف بالوجود بالمستقبل القريب بأفلام سينمائية بإذن الله".قد ترغبين في معرفة فرح الخالد تنشر كواليس مسلسل "الميراث"

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