نيرمين محسن لـ الخليج 365 سعيدة بالتواجد والمشاركة بفرحة تتويج المواهب.. وجديدها فيلمان سينمائيان ومسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - عبرت الفنانة نيرمين محسن عن سعادتها على التواجد والمشاركة بفرحة تتويج المواهب في الحفل الختامي لرحلة الإبداع حول المملكة في دورتها الرابعة وشكرت إم بي سي أكاديمي وأيضاً لـ الهيئة العامه للترفيه على جهودهم واهتمامهم بالمواهب وقالت لـ الخليج 365: "اليوم أعده يوماً جميلاً، حيث يتويج مواهب من مختلف الأعمار بجميع المجالات الإبداعية بمكان واحد وإن شاء الله دائماً نرى مثل هذه المبادرات من الجهات المعنية لإبراز المواهب السعودية من الشباب والشابات".

جديد نيرمين محسن فيلمان سينمائيان ومسلسل

فيلم "محفول مكفول"

آخر أعمال عُرضت لنيرمين محسن

وعند سؤالها عن جديدها قالت نيرمين محسن: "انتهيت من تصوير فيلمين سينمائيين الأول من بطولتي وهو بعنوان "محمول مكفول" والآخر تم تصويره وشاركت كضيفة شرف. كما أن لدي عدداً من النصوص والأعمال ولكن إلى الآن لم يتم الاتفاق عليها، منها أفلام سينمائية قادمة وكذلك مسلسلات. والفترة الحالية أقوم بالتحضير لـمسلسل لا أستطيع الإفصاح عنه الآن ولكن أعدك بتفاصيلها بالوقت المناسب، كل ما أستطيع أن أقوله هو أنه مسلسل درامي جميل وأحداثه مشوقة"."محفول مكفول" هو فيلم سينمائي تم تصوير مشاهده في تركيا وتحديداً إسطنبول وبالمملكة العربية السعودية وتحديداً العاصمة الرياض، وتدور أحداثه حول مغامرات يغلب عليها الطابع الكوميدي لثلاث نساء في رحلتهن من الرياض إلى إسطنبول. يناقش الفيلم عدة قضايا منها الشهرة والصداقة والوفاء، والعمل من بطولة كلٍ من الفنانة خيرية أبولبن، نيرمين محسن، وإنجي جدان، وهو من تأليف وسام قطان وسيناريو وحوار نهى السعدي وإخراج كريم أبوزيد.وكان آخر عمل عُرض للفنانةهو مسلسل "يا هلي" ويتناول قصة عائلة "المدهوش" بعد عودة والدهم "سعد" بعد غياب دام تسعة عشر عاماً، وتنتظر العائلة الكثير من الأحداث والتحديات، ويتشارك في بطولته كل من الفنان حسن عسيري، خالدالفراج، فاطمةالشريف، دريعان الدريعان، وشجاع نشاط.

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