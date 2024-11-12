روان الخالد لـ"الخليج 365": أنا موهبة مدعومة.. وخريف القلب تجربة مهمة لي بالدراما السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - حضرت الفنانة روان الخالد الحفل الختامي لرحلة الإبداع حول المملكة في دورتها الرابعة، وذلك لدعم الموهوبين ومشاركتهم فرحة التتويج وقالت لـ"الخليج 365": "دوري اليوم كفنانة هو الحضور ومشاركة جميع الموهوبين فرحتهم، وأحب أن أوجه رسالة من هنا وأقول لـ إم بي سي أكاديمي شكراً على كل ما تقدمونه، وكانت بالأمس من أول الداعمين لي والآن لا بُدَّ من دعمي للمواهب السعودية الجديدة، وهذا الأمر يسعدنا كلما تتوج مجموعة من الشباب والشابات بمجالات مختلفة".

مشاركة روان الخالد بـ"خريف القلب"

تحدثت الفنانةعن تجربتهاقائلة: "حقيقةكانت تجربة جميلة، وهو أول عمل تركي يُعرَّب بنسخة سعودية، وكانت تجربة ممتعة ومفيدة بالنسبة لي، وإن شاء الله يجد المشاهد متعة عند مشاهدة أحداث هذا العمل، والمسلسل درامي وجميل". وكشفت أن هنالك أحداثاً قادمة قوية بالمسلسل، ودعت المشاهدين لترقبها ومشاهدتها.

وعند سؤالنا لها عن ماذا يعني العمل مع عمالقة من الفن مثل الفنان عبد المحسن النمر والفنانة إلهام علي قالت روان: "كانت تجربة مميزة لي، وأضافت لي الكثير؛ لأن الأستاذة إلهام علي أحب وأقدر فنها وتميزها، وتعلمت منها الكثير، وسعيدة جداً بأول تجربة معها بهذا العمل الطويل ذي الـ90 حلقة. وأوجه تحية أيضاً للأستاذ عبد المحسن النمر وللذين استمتعت بالعمل معهم جميعاً، وسعيدة أيضاً بنخبة النجوم المشاركين بالعمل، وشاكرة الفرصة التي أُتيحت لي للمشاركة بمسلسل ضخم مثل خريف القلب".

وعن المفاجآت التي تحضرها روان الخالد الفترة القادمة، كشفت عن استعدادها للمشاركة بعمل يقع بـ30 حلقة، وقالت عنه: "هو مفاجأة، لكن لا أستطيع الإفصاح عنه الفترة الحالية، وكل ما أستطيع قوله إنه مسلسل سوف يُعرض بالموسم الرمضاني القادم 2025".

مسلسل "خريف القلب"

روان الخالد في سطور

" هو أول عمل سعودي معرَّب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقة، من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز،، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.ممثلةٌ سعوديةٌ، دخلت عالم الفن بقوة عبر المشاركة في مسلسل "مرزوقة"، كذلك عملت في "الميراث"، أول مسلسلٍ سعودي من نوع "سوب أوبرا"، وتبرز لها أعمالٌ أخرى، منها: فيلم "هجير"، ومسلسل "ثانوية النسيم"، ومسلسل "سندس"، ومسلسل "خريف القلب" الذي يُعَدُّ أول عملٍ سعودي معرَّبٍ من قصة تركية.

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