لجين عمران تهنئ شقيقتها أسيل باختيار فيلمها "ضي" بافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - بكلمات محفزة ومعبرة عن الحب والفرحة، نشرت الإعلامية لجين عمران صورة لشقيقتها أسيل عمران من مقطع للفيلم السينمائي "ضي"، وهو أحد الأفلام المدعومة من هيئة الترفيه، عبر حسابها على سناب شات، وكتبت: "فخورة فيك يا عمري، ربي يحفظك ويحميك ويوفقك دائماً". كما نشرت صورة أيضاً لشقيقتها بلقطة من الفيلم عبر ستوري الإنستغرام، وكتبت: "الله يحميك ويحفظك ويوفقك يا قلبي".

كما شاركت الفنانة أسيل عمران متابعيها صوراً لها ولقاء ولقطات من فيلم "ضي" وعلقت عليها وكتبت: "من إخراج كريم الشناوي وبطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن فيلم الافتتاح

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي أن الفيلم المصري ضي، من إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور، سيفتتح دورته الرابعة يوم 5 من ديسمبر المقبل. وتتبع "ضي" صبياً نوبياً في سن المراهقة "ألبينو" في رحلة سحرية من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته الممزقة ومعلم الموسيقى، ويسعى لتحقيق حلمه الذي يغذيه صوته الآسر.

الفيلم من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، الممثلة السودانية إسلام مبارك، المصريتين حنين سعيد وبدر محمد، تمثل "ضي" أول ظهور لأسيل في السينما المصرية، حيث تلعب دور امرأة صعيدية.وقد تم ترشيح فيلم "ضي" السينمائي لعرضه في ليلة الافتتاح للنسخة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة الذي يُقام من 5 إلى 14 من ديسمبر 2024 في عرضه العالمي الأول، وهو إنتاج مصري سعودي مشترك، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كريم الشناوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هيثم دبور، وبطولة: محمد ممدوح، أسيل عمران، حنين سعيد.

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