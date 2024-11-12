سامو زين يتصدر الترند بعد طرح أحدث أغانيه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - طرح الفنان سامو زين خلال الساعات الماضية أحدث أغانيه بعنوان "بصي بصة" بالتعاون مع حسون، وذلك عبر تطبيق أنغامي لجمهوره في مصر والوطن العربي.

أحدث أغاني سامو زين

روّج سامو زين للأغنية بشكلٍ كبير عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث قام بطرح البوستر الرسمي للأغنية، وأعلن خروجها للنور عبر تطبيق أنغامي. هذا ومن المتوقع أن يتم طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة عبر مختلف المنصات.

وقد قام عدد كبير من محبي سامو زين بتداول البوستر الرسمي للأغنية عبر حساباتهم على السوشيال ميديا وتصدر اسمه ترند مؤشرات البحث بالتزامن مع طرح هذه الأغنية.

سامو زين يروج لأغنيته الجديدة الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام

الجدير بالذكر أن سامو زين طرح خلال الفترة الماضية أغنية بعنوان "القبول نعمة"، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم، وحملت الأغنية في طيات معانيها جانباً رومانسياً اعتمد على مدح صفات الحبيبة، حيث جاء فيها: "القبول نعمة، وأنت القبول عندك زياده حبتين، كل حاجة طعمة، تستاهل الواحد يحبك مرتين، كل يوم أحلى، حد يقولي الجمال ده الاقي زيه فين، عيني عالسحله، اللي اتسحالها قلبي من أول يومين".

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سامو زين يبحث بصمته الصوتية

أثارحالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما أعلن عن رغبته في الحصول على شخصٍ قادر على تقليد بصمته الصوتية مقابل مبلغ مادي، وجاء هذا الطلب بعد مرور عام تقريباً من كشفه عن أنه تلقى العديد من الأغاني الشهيرة مقدمة بصوته عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لكنه لم يصل لخامة الصوت المضبوطة، وأكد على سعادته بهذا الأمر باعتبار أن صوته فريد ومميز ومن الصعب إيجاد شبيه له.

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