نجم ستار أكاديمي يعلن إعتزاله الغناء.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان الأردني محمد قويدر الجمهور بإعلان قرار إعتزاله الفن والغناء بشكل نهائي، وشكل هذا الأمر صدمة للجمهور.

وكتب نجم برنامج ستار أكاديمي عبر حسابه الخاص، ناشراً خبر إعتزاله، على طريقة الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، وقال: "أنا أخوكم محمد قويدر قررت اعتزال الفن والغناء نهائياً وبشكركم على محبتكم وإخلاصكم لي ومن قلبي سلام للجميع... أستودعكم الله".

وضج الخبر مواقع التواصل الإجتماعي بين الرواد، الذين أكدوا أسفهم على صوت الفنان الجميل.

وقد نال محمد قويدر شهرته خلال مشاركته في الموسم الخامس من البرنامج، قبل أكثر من 15 عاماً.

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