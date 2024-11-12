في الذكرى الثامنة لوفاة محمود عبد العزيز .. ابنه يكشف عن هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - في الذكرى الثامنة لوفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز، والتي تصادف اليوم، كتب ابنه الممثل محمد محمود عبد العزيز، على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"وحشتني بس كده جيت لحضرتك بدري المرادي عشان عيد ميلاد تمارا هانم حفيدتك بكره أن شاء الله وانا متأكد أن حضرتك هاتبقى موجود معانا.

الغريب أن المرادي لقيت حد مستنيني وبيسأل عليا بقاله يومين، عارف طلع مين؟ الراجل اللي اتكلمت عليه في برنامج صاحبة السعادة اللي جالي وانا بصور في بورسعيد واداني مصحف عشان اقرأ منه لحضرتك، طلع اسمه عم ابراهيم من بورسعيد جه لحضرتك مخصوص وفضل مستنيني عشان كان جايب هدية عشان عيد ميلاد تمارا، هاستأذن حضرتك هانزل صورتي معاه عشان اشكره على ذوق".