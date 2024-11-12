محمد عبده يطلق ألبومه "محمد عبده 2024” تكريماً للأمير بدر بن عبد المحسن ويعيد زمن الأصالة مع الموسيقار طلال

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان السعودي محمد عبده ألبومه الجديد بعنوان "خارج المنافسة"، بعد حملة تسويقية ضخمة من الشركة المنتجة .

الألبوم الذي أشرف عليه موسيقياً ووضع ألحانه الموسيقار الدكتور طلال، يتضمن 7 أغاني كتبها نخبة من أبرز الشعراء، بما فيهم الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن.

يعد الألبوم بمثابة تكريم للبدر، حيث تصدرت أغنيته "المدينة" باقي أغاني الألبوم، بالإضافة إلى أغنيتين أخريين من كلماته هما "أحبك" و"اكتب لها حرف"، التي صدرت على شكل "سنغل".

يجتمع في هذا العمل الثلاثي الأسطوري محمد عبده، طلال، والبدر، ليمثلوا تجربة موسيقية "خارج المنافسة"، وهو ما تؤكده أرقام الإستماع والمشاهدات على منصات مختلفة، حيث أشاد الجمهور بالكلاسيكية الجميلة التي تعيدهم إلى زمن الأصالة.

محمد عبده عبر عن سعادته بتكرار التعاون مع الموسيقار طلال، مقدماً شكره لكل من ساهم في إنجاز الألبوم الذي جاء بعد غياب نتيجة لظروف صحية.

وقد امتدح محمد عبده التجهيزات التي رافقت البومه الجديد معلنا :"أنا سعيد بتكرار تجربة التعاون في البوم خاص مع الموسيقار د. طلال الذي دوما يشجع الفن والفنانين وساند حقيقي للاتجاه الفني في المملكة العربية السعودية ووجدت منه كل الاهتمام موسيقيا، والشكر موصول لكل من شاركوا في انجاز هذا الالبوم الذي يأتي بعد غياب جراء الطارئ الصحي الذي الم بي".

كما يتضمن الألبوم تعاونات مع شعراء آخرين مثل علي مساعد في "يا جنة الدنيا"، ومنادي في "بين الوجيه"، ومحمد بن فطيس في "الله يجازي"، وأنور المشيري في "خذ فؤادي".