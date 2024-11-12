صراعات وحـ روب تتصدى لها عائلة السيوفي في " نقطة سودة "

ميرنا وليد - بيروت - هل ينمو الحب في أجواء من الكراهية؟ ومتى ينقلب الانتقام إلى إهتمام، وتسود مشاعر المحبة بدلاً من الحقد؟ أسئلة تجيب عليها الدراما الاجتماعية التشويقية "نقطة سودة"، تأليف أمين جمال، مينا بباوي ومحمد السوري وإخراج محمد أسامة، وتُعرض حصرياً على "شاهد" من الأحد إلى الخميس.



في أجواء درامية مليئة بالتشويق والغموض، تنطلق أحداث الدراما الاجتماعيّة "نقطة سودة"، حينما تضع رضوى وشقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، فيما يحاول عمر السيوفي وعلي السيوفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطرا، عندما تنشأ قصة حب بين عمر ورضوى، فهل تتبدل الخطط، وتنقلب العداوة إلى شراكة؟

يضم مُسلسل "نقطة سودة" كل من يجمع الممثلين أحمد فهمي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، نضال الشافعي، سارة سلامة، مريم الخشت، سماح السعيد، إيلي شالوحي من لبنان، وظهور خاص لمحمد عطية، ويسرا الجديدي، وبمشاركة أحمد بدير، وسماح أنور، وهو آخر ظهور لناهد رشدي وأشرف عبد الغفور.