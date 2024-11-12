سامح حسين يؤجل مسلسل "برمودا" وينسحب من دراما رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري سامح حسين عن تأجيل مسلسله "برمودا" وخروجه من السباق الدرامي الرمضاني لعام 2025، لينضم إلى قائمة من الممثلين الذين أعلنوا انسحابهم من هذا الموسم، مثل صبا مبارك، وهنا الزاهد، ومحمد إمام، و كتب حسين عبر حسابه عبر حسابه عن تأجيل العمل إلى ما بعد رمضان، معبّراً عن إستعداده لأعمال سينمائية قادمة بعنوان "تحت الطلب" و "استنساخ".
يُذكر أن هذا التأجيل يُبقي سامح حسين بعيداً عن شاشة التلفزيون للسنة الخامسة، منذ آخر أعماله الدرامية "القبطان عزوز" في 2019.
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