شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المشتبه بهم فى وفاة ليام باين يؤكد عدم تزويده بالمخدرات.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بوفاة المغنى الراحل ليام باين، على الرغم من عدم ذكر اسم أي منهم في ذلك الوقت.

ومع سير التحقيقات أشار موقع "nme"، إلى اسم واحد من المشتبه بهم، وهو برايان ناهويل بايز.

واعترف بمقابلة مغني فرقة One Direction الراحل مرتين قبل وفاته واعترف بتعاطي المخدرات معه، ومع ذلك، أصر على أنه لم يزود ليام باين بالمخدرات ولم يقبل أي أموال منه.

يذكر أن المغنى الراحل ليام باين واصل مسيرته الفردية، بعد النجاح الهائل الذي حققه مع فرقة One Direction، ومع إعلان الفرقة انفصالها في عام 2016، بعد عام من مغادرة زين مالك لها .

بدأ العديد من الأعضاء مسيرتهم الفردية، حيث أصدر مالك أغنية Pillow Talk وأصدر نيل هوران أغنية Slow Hands.

وكان وقع باين عقد تسجيل منفرد مع شركة Republic Records في أكتوبر 2016، وفي العام التالي أصدر أغنية Strip That Down، من تأليف المغنى العالمى إيد شيران.

التي وصلت إلى المرتبة الثالثة في قوائم المملكة المتحدة الرسمية والمرتبة العاشرة في قائمة Billboard Hot 100 الأمريكية، وتم ترشيحها لجوائز BRIT لأفضل أغنية فردية وأفضل فيديو لفنان، وذلك بعدما كشف مراسل Sky دانييل هنري بعض التفاصيل المحيطة بوفاة المغنى الشاب ليام باين مغني فرقة One Direction السابق الليلة الماضية، حيث أكد قائلا:" التصريحات التي حصلنا عليها من الشرطة وخدمة الإسعاف تعطينا المزيد من التفاصيل حول ما حدث، حيث كشف بيان الإسعاف، التي ردت على المكالمة، إنهم وصلوا إلى هناك في غضون ست دقائق من تلقي المكالمة، ووجدوا شخصًا ملقى فى الفناء الداخلي في كاسا سور، وهو الفندق الذي كان يقيم فيه باين".

وتابع هنري مؤكدا: "ووجدوا أن الإصابات التي تعرض لها باين نتيجة سقوطه كانت قاتلة، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاشه، كما أشارت الإسعاف إلى أن هناك تقارير من أشخاص سمعوا دويًا عاليًا في الفناء قبل وقت قصير من اكتشاف الجثة".