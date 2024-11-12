شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء ابنة الشاعر مصطفى حدوتة اليوم من مسجد الصديق بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الشاعر مصطفى حدوتة عزاء ابنته قمر، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الصديق بمصر الجديدة

وكان الشاعر مصطفى حدوتة أعلن عن وفاة ابنته الرضيعة قمر، والتي كان سبق ونشر صورتها في الحضانة وكتب عليها لا نملك إلا الدعاء.

وكان آخر أعمال مصطفى حدوتة هي أغنية الزين والتي طرحها النجم أحمد سعد، والشاب خالد وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس.

وكان تعاون حدوتة مع عمرو دياب في أغنية يا قمر، ويأتى تعاون حدوتة مع الهضبة بعد تقديمه عددا من أغانى المهرجانات الناجحة في الفترة الأخيرة منها بنت الجيران لعمرو كمال وشاكوش، كما قدم أغانى للفنان محمد رمضان منها ملك السهر، وأغنية خمسة كل خميس، وعدد من الأغاني الأخرى، كما أنه مؤلف أغنية مخاصماك للفنانة نوال.