شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيي حفلاً موسيقيا فى مكتبة الإسكندرية 23 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المؤلف الموسيقي هشام خرما حفلا موسيقيا يوم 23 نوفمبر الجاري، داخل مكتبة الإسكندرية،حيث يقدم عدد من مؤلفاته الموسيقية التى يتفاعل معها الجمهور، حيث يعد خرمه أحد أبرز المؤلفين الموسيقيين فى الفترة الحالية .

ويأتى الحفل بعد نجاحه في حفل كامل العدد في مسرح الجمهورية بالقاهرة، وعزف خلاله أحدث وأشهر مقطوعاته الموسيقية، وكان ضيف شرف الحفل الملحن والموزع المصري الكبير هاني شنودة الذي صعد إلى المسرح بعد دعوة خرما وعزفا معًا مقطوعته الشهيرة شمس الزناتي.

أطلق المؤلف الموسيقي هشام خرما الفيديو الموسيقي الجديد "مصر الحضارة"، ضمن مشروعه الموسيقي الذي يحتفي بمعالم مصر السياحية، حيث يركز هذا الفيديو الجديد على منطقة الأهرامات، وفي هذا الفيديو الموسيقي، يعيد خرما استخدام موسيقى الفيلم الوثائقي مصر الحضارة (وادي الملوك) الذي كان ضمن مراسم موكب المومياوات، ويقدمه خرما مرة أخرى مع رؤية بصرية جديدة.

فى الفيديو الموسيقى الجديد يعيد هشام خرما استخدام موسيقى الفيلم الوثائقى مصر الحضارة (وادى الملوك) الذى كان ضمن مراسم موكب المومياوات، ويقدمه خرما مرة أخرى مع رؤية بصرية جديدة.

وعلق خرما وقتها على ذلك قائلًاً: "هذا المقطع بالتحديد دائمًا ما يطلبه الجمهور أثناء الحفلات، لذلك وجدت أنه سيكون من الرائع استخدامه فى مشروع مزج الموسيقى بالسياحة، وأن نفصل هذا المقطع عن الفيلم الوثائقى ونعيد تقديمه فى فيديو موسيقى بطابع خاص وجديد فى منطقة الأهرامات، مع مراعاة أن يكون ذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمى، وأكد أنه متشوق كثيرًا لمتابعة ردود الأفعال بخصوص هذا الفيديو".