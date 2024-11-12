شكرا لقرائتكم خبر عن آرت 74 ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتعاونان لجلب الفن البصري إلى دائرة المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة وجريئة تهدف إلى وضع الفن البصري على الخريطة، تتعاون آرت 74 -وهي مبادرة فنية جديدة تتخصص في إنشاء وتعزيز السرديات البصرية الغامرة- مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، لاستضافة معارض للفنون البصرية وجولات وتجارب تفاعلية خلال المهرجان والمقرر إقامته في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

تهدف هذه الشراكة الفريدة إلى سد الفجوة بين السينما والفنون البصرية، والاحتفاء بالتفاعل بين الوسيطين وتعزيز المشاركة الثقافية والحوار بين الأجيال في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحت شعار "الحركية المضيئة: الضوء. السرعة. الحركة." لعام 2024، ستتضمن معارض آرت 74 مجموعة من الأعمال الفنية التي تستخدم الضوء كوسيلة والحركة كقوة دافعة، من اللوحات والمنحوتات الحركية والتركيبات الضوئية إلى فن الفيديو والقطع التفاعلية. ستقام المعارض في وقت واحد في دار الأوبرا المصرية التابعة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسينما راديو في وسط القاهرة، وكايرو ديزاين ديستريكت (CDD) في وان ناينتي بالقاهرة الجديدة، حيث تعرض أعمال فنية لأكثر من 50 فنانًا عبر خمسة معارض.

كما تتضمن أجندة آرت 74 أيضًا فعالية الإطلاق الرسمي للمبادرة، ومحادثات وحلقات نقاشية والعديد من ورش العمل والدورات التدريبية.

إلى جانب وزارة الثقافة المصرية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعمل قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة ومكتبة الإسكندرية أيضاً كشركاء ثقافيين للمبادرة.

الشريك الاستراتيجي للمبادرة هو كايرو ديزاين ديستريكت (CDD) وهو أحد مشاريع شركة LMD، حيث يستضيف كايرو ديزاين ديستريكت الأحداث الرئيسية للبرنامج بما في ذلك المعارض وورش العمل والدورات التدريبية وحفل ال_إطلاق، مع التركيز على التعاون طويل الأمد بهدف تعزيز مجتمع فني نابض بالحياة.

وفي الوقت نفسه، تعد شركة السويدي للتنمية الصناعية هي الشريك الصناعي للمبادرة، حيث ستطلق آرت 74 بالتعاون معها مسابقة للفن الأخضر تدعو الفنانين إلى إنشاء منحوتات من مواد معاد تدويرها. وتعمل شركة سيفين كشريك مالي بينما تعد كير بلس الشريك الطبي.

ومن بين الشركاء البارزين الآخرين، شركة Colortek كشريك حصري في مجال الدهانات الزخرفية والمعمارية والتقنية، والجامعة البريطانية في مصر كشريك تعليمي والتي تقدم ندوات وورش عمل ودورات تدريبية رفيعة المستوى إضافة إلى مسابقة فنية للطلاب، والمعهد الفرنسي في مصر الذي يشارك كشريك ثقافي، وشركة MAD Solution كشريك للتسويق والعلاقات العامة، وشركة الإسماعيلية كشريك ثقافي، وستديو KYME an Alchemy لكريم مختجيان كشريك للعلامة التجارية، وشركة علي وشركاة للمحاماة كشريك قانوني.

كما تضم قائمة الشركاء المرموقين أيضاً شركة And Agency كشريك إنتاجي، وشركة Nineteen Furniture كشريك أثاث، وشركة Mix and Match كشريك أزياء، وشركة Hive Innovative Group كشريك تكنولوجي، وShelter Art Space كشريك ثقافي، مما يجمع أكثر من 20 راعياً وشريكاً لدعم هذه المبادرة.

تأسست آرت 74 على يد كل من هبة المعاز وسحر بحيري، وهي مبادرة فنية جديدة تمثل نقطة التقاء ديناميكية تم تصميمها للتغلب على الحدود التي تفصل بين العوالم الفنية المتنوعة.

مع التركيز الشديد على تعزيز المشاركة الثقافية، تسعى "آرت 74" إلى سد الفجوة بين السينما والفنون البصرية، من خلال عرض مجموعة متنقاة من الأعمال من فنون التركيبات الغامرة التي تطمس الخط الفاصل بين المشاهد والمبدع، إلى مجموعات مختارة بعناية من اللوحات والمجموعات المصغرة والعروض المتعددة الوسائط المستوحاة من القصص السينمائية، يدعو المعرض الجمهور إلى رحلة اكتشاف.

تسعى مبادرة آرت 74 إلى تسليط الضوء على الخيوط المشتركة التي تربط بين أشكال التعبير المتميزة والمتشابكة بطبيعتها من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين الأجيال المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل هدفها الرئيسي في دعم الفنانين الناشئين وإخراج أعمالهم إلى العالم، فضلا عن تقديم برامج تعليمية مختلفة للفنانين، وإقامة شركات وتعاونات إستراتيجية مع كيانات ومؤسسات مرموقة في مختلف التخصصات ودعوة شخصيات مؤثرة من مجتمعي الفن والسينما للمشاركة في هذه المبادرة لسد الفجوة بين السينما والفنون البصرية.

كما تسعى آرت 74 أيضًا إلى بناء علاقات مع منظمي المهرجانات ومنسقي المعارض والمؤثرين الرئيسيين في الصناعة لتسهيل المشاركة والتعاون بالإضافة إلى تنمية جمهور عالمي مخلص من خلال المحتوى الجذاب عبر الإنترنت والجولات الافتراضية والتجارب التفاعلية.

يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وهو واحد من 15 مهرجانًا دوليًا معترفًا بها ضمن الفئة (أ) من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. وهو أقدم مهرجان سينمائي سنوي معتمد دوليًا في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.







