شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح 8 Mission: Impossible لـ توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Paramount المنتجة لـ الجزء الثامن من سلسلة الأفلام الشهيرة Mission: Impossible، التي يقوم ببطولتها النجم العالمى توم كروز، عن اسم الجزء المنتظر، حيث سيطرح تحت اسم Mission: Impossible — The Final Reckoning، على أن يصل دور العرض في 23 مايو من العام المقبل 2025.

كما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للفيلم الجديد المنتظر Mission: Impossible — The Final Reckoning، مع ظهور شخصية كروز الشهيرة، إيثان هانت.

يضم The Final Reckoning، الذي أخرجه وكتبه كريستوفر ماك كواري، الذي عمل لفترة طويلة في السلسلة، طاقمًا من الممثلين يضم وجوهًا مألوفة مثل فينج رامز وسيمون بيج وفانيسا كيربي، بالإضافة إلى الممثلين الجدد مثل هانا وادينجهام ونيك أوفرمان وكاتي أوبراين.



Mission: Impossible — The Final Reckoning

فى نفس السياق تحدث النجم العالمى جيريمى رينر عن أسباب رفضه العودة إلى سلسلة أفلام Mission: Impossible، حيث ظهر رينر فى اثنين من أفلام الحركة التى يقوم ببطولتها النجم العالمى توم كروز: Mission: Impossible – Ghost Protocol فى عام 2011، وMission: Impossible – Rogue Nation في عام 2015.

ومع ذلك لم يعد رينر للفيلمين التاليين في 2018 (Fallout) و2023 (Dead Reckoning – الجزء الأول)، مع تقاعد شخصيته ويليام براندت من قوة التجسس في نهاية Rogue Nation.

وفي مقابلة جديدة كشف رينر أنه تمت دعوته من قبل منتجي الأفلام لإعادة تمثيل شخصية براندت في Fallout، ولكن قيل له إنه سيتم التصوير لمدة أسبوع واحد، حيث سيُقتل براندت.

وصرح رينر قائلا: "أتذكر أنهم حاولوا إعادتي لمدة أسبوع حتى يتمكنوا من قتل شخصيتي، فقلت لهم: "لا، لا يمكنك القيام بذلك، لن تأخذنى إلى هناك وتقتل شخصيتي، وإذا كنت ستفعل هذا وستستخدم شخصيتي، فعليك أن تفعل ذلك بشكل صحيح".

وأنهى رينر حديثه قائلا: "لقد صرخت في وجه المخرج كريستوفر ماكوارى، وقلت له يا صديقي، لن تفعل هذا بي بهذه الطريقة".