إسعاد يونس تتمنى أن يجمعها عمل مسرحي بشريهان وتفتقد هؤلاء النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - أجرت الفنانة إسعاد يونس لقاءً مصوراً على هامش عرضها المسرحي الأخير "إس إس هانم"، وكشفت من خلاله الكثير من الأسرار والتفاصيل عن مشوارها الفني.

عمل مسرحي يجمع إسعاد يونس وشريهان

أكدتأنها تُرحب كثيراً بمشاركة الفنانة شريهان في مسرحية جديدة بعد غيابهما لسنوات طويلة، وأكدت أن العلاقة بينهما قوية وجيدة وتسمح أن يكون هناك تعاون فني بينهما، وقالت عن هذه التجربة: "أتمنى أنا ونكون مع بعض في مسرحية لو هي عندها استعداد، ما بيننا يسمح جداً أننا نعمل شغل سوا بس هي ظروفها تسمح".

وتطرقت إسعاد أيضاً خلال الحديث عن افتقادها عدداً كبيراً من أصدقائها اللذين رحلوا، وأكدت أن هناك بعض الأشخاص ليست قادرة على الاقتناع برحيلهم مثل سمير غانم، سهيرالبابلي، وصلاح السعدني،لكن ما يجعلها أهدأ هو وجود شباب مميز على الساحة يقدمون أعمالاً مختلفة ومميزة.

ما زالت حالة الانتعاش الفني التي تعيشها إسعاد يونس مستمرة حتى الآن، وأكدت أنها تواصل التحضير لمسلسل "كامل العدد 3" استعداداً لعرضه في رمضان 2025، وقالت إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "تيتا زوزو" جارٍ التحضير لموسم جديد سيتم الإعلان عنه قريباً.

عودتها للمسرح بـ"إس إس هانم"

الجدير بالذكر أنعادت للمسرح من جديد من خلال مسرحية "إس إس هانم" وشاركها البطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث مسرحية "إس إس هانم" حول سيدة أرستقراطية (إسعاد يونس) تعود بعد وفاتها من جديد للحياة؛ لتجد حياتها انقلبت رأساً على عقب، وتُشاهد زواج زوجها بشابة صغيرة، وأيضاً تغيّر سلوكيات أبنائها، وبيع منزلها الذي ورثته؛ حتى تُقرر الانتقام وتأديب الجميع، إلا أن هناك مفاجأة غير متوقّعة تنتظرها.

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