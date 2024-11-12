هل يجتمع أحمد عز ومحمد إمام في عمل قريباً؟ عز يُجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - تحدث الفنان أحمد عز على هامش جلسة حوارية بعنوان "الجن بيت الأدب والسينما" ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب بدورته الـ43، عن عدة مواضيع ومنها عن تفاصيل شخصية "عبدالقادر الجن"، التي قدمها بـفيلم "كيرة والجن" المقتبس عن رواية "1919" لأحمد مراد.

أحمد عز عن أحمد مراد: بحبه جداً والتعامل معه سهل

تحدث الفنان أحمد عز خلال لقاء تلفزيوني لموقع "ET بالعربي" عن التعامل مع أحمد مراد ورؤيته في تحويل الأعمال الروائية إلى أفلام، حيث قال: "أنا سعيد جداً بتحويل أي رواية إلى فيلم، لأنه يُعطي للفيلم ثقلاً وقيمة، ونحن لنا سوابق من قبل، فعند النظر للسينما المصرية وأفلام الأبيض والأسود، سوف تجدين أفلاماً كثيرة مأخوذة من الروايات أمثال رد قلبي، دعاء الكراون، أرض النفاق، فأنا أتمنى تكرار ذلك، سأكون في قمة سعادتي".

كما تحدث أحمد عز عن شخصيته "عبدالقادر الجن" والتي قدمها بفيلم "كيرة والجن" المقتبس عن رواية 1919 لـ أحمد مراد، حيث قال: "أنا بحب أحمد مراد جداً على المستوي الشخصي، لأنه منظم ومرتب ويحب العمل والتعامل معه سهل".

وأكمل عز: "وأنا من الناس إللي بحب جداً اقرأ الرواية بشوف خيال الشخصية أمامي مثلما حدث في كيرة والجن، أنا شاهدت الجن دا بيتنطط في الرواية من قبل ما تتحول لفكرة فيلم، وأنا سعيد جداً بالتجربة دي وأتمنى تكرارها". كما كشف أحمد عز عن أمنيته في تقديم رواية "موسم صيد الغزلان" لأحمد مراد".

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أحمد عز يوضح حقيقة عمله مع محمد إمام

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وعن اجتماعه بـ محمد إمام في السعودية ، تحدثعن إمكانية وجود عمل يجمعهما، حيث قال: "أنا أتمنى تكرار التجربة مع إمام مرة أخرى، وعلى فكرة جمعينا أصدقاء من زمان، وطبيعة ظروف الشغل بتجعلنا نبتعد أحياناً، وأي عمل سينمائي لا ينجح بشخص بمفرده، لا بد أن ينجح بوجود أكثر من بطل مع بعض". وأضاف: "عندما يكون العمل يجمع مجموعة أصدقاء، تأكدي أن العمل سينجح، مثلما نجحت مع كريم عبدالعزيز في كيرة والجن".

كما تحدث عن نجاح ثنائيته مع آسر ياسين فبعد "ولاد رزق 3" يجتمعان مرة أخرى في "فرقة الموت"، حيث قال: "أهم حاجة الفيلم يعجب الناس"، وعن التعاون مع منة شلبي، قال: "ليست المرة الأولى التي أتعاون فيها مع منة، أحنا ابتدينا سوا ودخلنا الصناعة معاً في فيلم بدل فاقد، ومنة عشرة عمر وصاحبة مشوار كبير، وأتمنى لها كل النجاح والتوفيق، وهي مجتهدة في الشغل جداً، وأنا بحبها جداً على المستوى الشخصي والفني".

أحمد عز ينتظر عرض "فرقة الموت"

يعود الفنانمجدداً لتقديم دَور الضابط في أعماله السينمائية، من خلال فيلم "فرقة الموت"، ويشاركه بطولة هذا العمل كلٌّ من: آسر ياسين، منة شلبي، عصام عمر، وعدد كبير من الفنانين. وهو من إخراج شريف عرفة.

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