كيف أحيا نجلا محمود عبد العزيز ذكرى رحيله الثامنة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - هو فنان من طراز فريد ترك إرثاً فنياً كبيراً، بعد أن مكنته موهبته من التربع على عرش قلوب الكثيرين من محبي الأعمال السينمائية والدرامية، إنه الفنان محمود عبد العزيز أو كما يلقبه جمهوره بـ"الساحر"، الذي تحل ذكرى رحيله الثامنة اليوم الثلاثاء الموافق 12 من نوفمبر. وتزامناً مع هذه الذكرى، سنتعرف كيف أحيا نجلاه كريم ومحمد محمود عبد العزيز هذه الذكرى.

زيارة وطلب من محمد محمود عبد العزيز لوالده الراحل

كانت المشاعر الجياشة الصادقة التي يدفعها الحنين والشوق للراحل محمود عبد العزيز، هي الحالة التي ظهر عليها نجله الفنانأثناء وجوده منذ الصباح الباكر أمام "قبر" والده لإحياء ذكرى رحيله الثامنة، وهناك قرر "" أن يخبره بأن سبب مجيئه مبكراً هذه المرة هو حفيدته "تمارا"، التي سيتم الاحتفال بيوم ميلادها غداً الأربعاء، حيث حرص على إخباره بهذه المناسبة، لوجود يقين بداخله بأن روحه ستكون حاضرة معهم في أثناء الاحتفال بيوم ميلادها، هذا إلى جانب إخباره أيضاً بهوية الشخص الذي جاء له في مدينة بورسعيد وقت تصوير مسلسله الأخير "برغم القانون"، وحرص وقتها هذا الشخص على إعطائه مصحفاً حتى يقرأ منه لروحه، حيث فاجأ هذا الرجل الذي يُدعي "إبراهيم"بوجوده أمام قبر والده.

وقبل مغادرة الفنان محمد محمود عبد العزيز لقبر والده، قرر أن يستأذن والده الراحل بنشر صورة هذا الرجل عبر حسابه على إنستغرام، تقديراً منه لمجهوده والاعتزاز بمعرفته بسبب حبه الكبير للفنان محمود عبد العزيز.

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كريم محمود عبد العزيز في ذكرى رحيل والده: يوم فارق في حياتي

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الفنان كريم محمود عبد العزيز حرص هو الآخر على إحياء الذكرى الثامنة لرحيل والده الفنان؛ إذ شارك محبيه ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة لوالده، معلقاً: "8 سنين على أكثر يوم فارق في حياتي الله يرحمك يا أبو الرجولة كلها".

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