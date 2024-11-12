مشهد من مسلسل "الأسطورة" لـ محمد رمضان يتحول إلى واقع في مصر ويثير جدلاً واسعاً

ميرنا وليد - بيروت - أعاد مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهداً شهيراً من مسلسل "الأسطورة" الذي قدمه الفنان المصري محمد رمضان عام 2016 إلى الواجهة، حيث يظهر في الفيديو عدة أشخاص يعتدون على رجل بالضرب والإهانة، ويجبرونه على إرتداء ملابس نسائية وتصويره بهذه الحالة، بهدف إذلاله.

وسرعان ما قارن الجمهور هذا المشهد الواقعي بما قدمه رمضان في المسلسل، مما أثار جدلاً واسعاً، وعقب انتشار الفيديو، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً ، أوضحت فيه ملابسات الواقعة التي حدثت في مركز دشنا بمحافظة قنا بتاريخ 7 تشرين الثاني. وجاء في البيان أن الاعتداء كان نتيجة خلافات أسرية، حيث قام المعتدون، وهم شقيقا زوجة المجني عليه وشخص ثالث، بالتعدي عليه لتعرضه لزوجته بالضرب. تم القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بينما تولّت النيابة العامة التحقيق في القضية.