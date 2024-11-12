شريف مدكور يخضع لعملية جراحية .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - خضع الإعلامي المصري شريف مدكور لعملية جراحية في العين، وأعلن مدكور عن الأمر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر صوراً له بعد إجرائه عملية جراحية في العين، وكتب: "عمليه مياه بيضاء الحمد لله، كما وجه الشكر إلى الأطباء.

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يذكر أنه عام 2019، كشف مدكور أنه مصاب بورم سرطاني في القولون، وبدأ في الخضوع للعلاج وجلسات الكيماوي وكذلك لجراحة.

وتحدث مدكور عن إصابته سابقاً بمرض السرطان، وقال إن تعرضه المستمر للتنمر، يعد أحد الأسباب التي أدت إلى إصابته بمرض السرطان، وهو لا يزال يتلقى العلاج منه حتى الآن.

وكتب مدكور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي: "التنمر من ضمن أسباب إصابتي بالسرطان، لذلك لم ولن أسامح أي شخص تنمر عليّ، أو قال أي كلمة فيها إهانة لي".