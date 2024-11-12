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ميرنا وليد - بيروت - واجه فيلم "الجوكر 2"، الذي صدر في 4 تشرين الثاني 2024، موجة من الإنتقادات السلبية، حيث حصل على تقييم ضعيف بنسبة 32% على موقع "روتن توميتوز"، ولم تتجاوز إيراداته 40 مليون دولار في عرضه الأول، وأثار الكوميدي تيم ديلون، الذي أدى دور حارس أمن في Arkham Asylum، جدلاً بتصريحاته عن الفيلم في بودكاست جو روغان، واصفاً إياه بـ"الفظيع" و"الأسوأ"، قائلاً إن العمل يفتقد حبكة متماسكة ويتألف من مشاهد منفصلة وغير مترابطة، مما جعله يتوقع فشله.
من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من ليدي غاغا عن تراجع حماسها لدورها كـ"هارلي كوين" وعن سعي فريقها لتجاوز "الخطوة الناقصة" بعد الآمال المخيبة بشأن ترشيحات الأوسكار.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل في "الجوكر 2" توقع فشله خلال تصويره .. وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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