هل هناك جزء جديد من "عمر وسلمى"؟.. هذا ما تم كشفه

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري تامر حسني عن إحتمال وجود عمل من بطولته إلى جانب الممثلة المصرية مي عز الدين، وأكد أنهما حققا نجاحاً كبيراً سوياً.

وقال تامر حسني: "أنا ومي عز الدين عشرة عمر وحابين نشتغل مع بعض تاني، بنتكلم إننا نرجع نعمل حاجة سوا مش عارف إن كان "عمر وسلمى" أو غيره وبنشوف أنسب حاجة للناس".

حديث تامر حسني جاء خلال مؤتمر صحفي على هامش حفله في افتتاح القرية العالمية بدبي، وعلق: "تشرفت بافتتاح القرية العالمية بدبي كل الشكر للجمهور العظيم الإماراتي و كل اللي كانوا موجودين من الجاليات العربية الحبيبة والأجنبية كمان والجالية المصرية الكبيرة اللي كانت موجوده حقيقي شرفتوني … شكرا للقرية العالمية … شكرا روتانا …. شكرا أستاذ أسامة رشدي المنسق العام للمهرجان".

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