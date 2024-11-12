أشرف عبدالباقي يردّ على أخبار منافسته مع تامر حسني

ردّ الفنان أشرف عبدالباقي على الانتقادات التي طاولت بعض الفنانين والمشاهير الذين اتّجهوا أخيراً إلى البيزنس وتحديداً قطاع المطاعم، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من النجوم اختاروا هذا المجال، أبرزهم تامر حسني... وهل هناك منافسة بينهم على اجتذاب الجمهور!

وقال أشرف خلال لقائه مع إحدى المنصات الرقمية: "هي مش منافسة لكن الأهم أن كل واحد فاتح هذا البيزنس وعنده هدف كويس وهو يبقى في بيوت مفتوحة والفلوس اللي جاية منه تشغّلها ونفتح بيها بيوت تانية والناس تكسب".

وأضاف: "مش أبقى قاعد مستني كل شهر أجمع الفلوس لأ يكون هدفي أن تشغلها وأفتح بيوت ناس تانية، لو كلنا داخلين بالنية دي يارب يكون كلهم منافسين وقدهم 10 مرات مش بس ممثلين ولا مجال المطاعم بس لأ يارب في كل المجالات".

يُذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الباقي الفنية، مسرحية "البنك سرقوه"، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب مجرم خطير من السجن، للتخطيط لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، ويلعب عبد الباقي دور مدير البنك، ويشاركه في البطولة سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز.

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