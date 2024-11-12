يسرا تكشف مفاجأة عن ندوتها مع إسعاد يونس

فجَّرت الفنانة يسرا مفاجأة حول إدارتها ندوة للفنانة إسعاد يونس، خلال فعاليات الدورة السابعة لـ"مهرجان الجونة السينمائي"، كاشفةً عن إمكانية تعاونهما في عمل فني خلال الفترة المقبلة.

وقالت يسرا: "أنا اللي طلبت أحاور إسعاد يونس في ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي، لأن بيني وبينها عشرة عمر وصداقة، وكنت عايزاها تيجي تبقى مبسوطة ومرتاحة وتروح مرتاحة والحمد لله حققنا ده".

وعن إمكانية تعاونها مع إسعاد يونس في عمل فني، قالت يسرا: "إسعاد كاتبة لينا فيلم بقى ليها كتير اسمه "نون النسوة"، ومصادفش إننا نعمله، ولكن إن شاء الله نجتمع في عمل كبير مع بعض".

يُذكر أن يسرا حرصت الفترة الماضية على دعم القضية الفلسطينية، في خضم الأحداث المأسوية التي يشهدها قطاع غزة من قصف همجي وهدم منازل واستشهاد أطفال، على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ومن ناحية أخرى، شاركت يسرا أخيراً في مسرحية بعنوان "ملك والشاطر" مع الفنان أحمد عز، وقد عُرضت في المملكة العربية السعودية، كما شاركت في فيلم "شقو" من بطولة الفنان عمرو يوسف.

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