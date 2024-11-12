رحمة رياض تبكي بسبب مشترِك في "إكس فاكتور"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة عفوية من الحلقة الأولى لبرنامج المواهب "إكس فاكتور"، الذي انطلق عرضه مساء الأحد الماضي، بموسمه الثّاني على شاشة تلفزيون دبي، بقيادة لجنة التحكيم المؤلفة من: النجم راغب علامة والفنانة رحمة رياض والفنان الإماراتي فايز السعيد.

وفي أحد تلك المقاطع المصوّرة، شوهدت الفنانة العراقية وهي متأثرة بعدما تفاجأت بمشاركة الشاب اللبناني شادي الشمالي في البرنامج، كافشةً عن أنه شقيق زميلها في الموسم السابع من برنامج "ستار أكاديمي"، الراحل رامي الشّمالي، الذي توفي منذ أربعة عشر عاماً، في حادث سير مروّع في مصر.

ولم تتمكن رحمة خلال غناء الشاب من إخفاء مشاعرها وتأثرها واستذكارها لصديقها، فبكت مع غناء الشاب لأغنية "يا هوا روح وقلّوا" للنجم وائل كفوري.

وأكدت رحمة رياض أنها تعرف شادي منذ أن كان عمره عشر سنوات، ووجّهت إليه كلمات نابعة من القلب، ودَعت له فيها بالعمر المديد، مشيرةً إلى أنه أحب أن يكمل حلم شقيقه الراحل.

وتفاعلت لجنة التحكيم مع غناء الشاب وتأثر رحمة التي استذكرت صديقها الراحل رامي الشمالي، وأثنوا على أداء شادي وصوته الجميل، متمنين له النجاح في مسيرته الفنية.

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