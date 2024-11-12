مي كساب تتعاقد علي المداح 5 رمضان 2025

تعاقدت مؤخرا الفنانة مي كساب علي المشاركة في مسلسل «المداح 5»بطولة حمادة هلال ، والمقرر عرضة ضمن دراما موسم رمضان 2025 المقبل .

تفاصيل مسلسل «المداح 5»

مسلسل «المداح 5» من بطولة حماده هلال وغادة عادل وهبة مجدي ويسرا اللوزي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وجوري بكر وحنان سليمان من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

من ناحية اخري كشفت الفنانة مي كساب كواليس عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة .

وقالت مي كساب :" علشان نقفل الموضوع ده ، أنا متفقه مع المخرج أحمد خالد موسي من أخر أسبوع تصوير أني لن أشارك في الجزء الثاني ".

وأوضحت مي كساب أن شخصية عائشة انتهت دراميا مع نهاية الجزء الأول من «العتاولة» قائلة:«شخصية عائشة قدمت كل اللي عليها وأنا كممثلة قدمت كل ألوان التمثيل في العتاولة»، مضيفة:«مفيش حاجة زيادة أقدر أقدمها في العتاولة 2».

وتابعت خلال لقائها على ريد كاربت مهرجان «نجم العرب» قائلة:«شايفة إن دراميا دور عائشة انتهى هي قتلت أبوها واتقبض عليها متلبسة ومتصورة وسمت عيسى.. ولو كنت ظهرت في العتاولة 2 حتى في أول حلقة كانت هتتقتل لو مش معدومة يبقى من عيسى».

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