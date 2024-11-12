محمد إمام يشوق متابعيه لجديده في أحدث ظهور له

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محم إمام، متابعيه عبر حسابه الرسمي صورة جديدة لأحدث ظهور له.



وشوق محمد إمام متابعيه من خلال الصورة لأعماله الجديدة دون ان يكشف اي تفاصيل عنها، إذ ارفق المنشور عبر حسابه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق كتب فيه: "اللي جاي حلو إن شاء الله".

وتفاعل المتابعون مع منشور محمد رمضان وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن محبتهم الكبيرة له، كما عبروا عن حماسهم الكبير لمتابعة أعماله الجديدة.

يذكر أنه كان قد تم تأجيل مسلسل "الكينج" لمحمد رمضان، الذي كان من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2025.

وقد تم تأجيل عرض المسلسل إلى موسم دراما رمضان 2026.