سلين ديون تستذكر هذا الحدث بعد مرور 17 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية سيلين ديون صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بعد حصولها على "جائزة الأسطورة" في موناكو عام 2007.



وظهرت ديون وهي تقف على الدرج الخاص بالطائرة، وهي ترفع الجائزة عالياً، وعلقت قائلة :"أستمتع بهذا اليوم من ذكريات الإثنين حيث حصلت سيلين للتو على جائزة الأسطورة من الأمير ألبرت الثاني ملك موناكو في حفل توزيع جوائز الموسيقى العالمية في مثل هذا اليوم من عام 2007".

الجدير بالذكر، أن ديون كانت قد نعت مؤخراً صديقها الإعلامي هيربي مورو، مؤكدة أن إبتسامته ستبقى محفورة في قلبها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.