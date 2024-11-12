السبب الحقيقي وراء ظهور بن أفليك دائمًا بمظهر "بائس"

ميرنا وليد - بيروت - في حين أن النجم العالمي بن أفليك، 52 عاماً، قد يبدو دائماً مكتئباً، فهناك سبب وجيه لذلك - وليس لأنه "بائس".



ومع ذلك، فإن هذا الأمر له علاقة بزوجته السابقة، النجمة العالمية جينيفر لوبيز، 55 عاماً، التي هي حالياً في طور الطلاق منه.

منذ الانفصال، تم تصوير أفليك في جميع أنحاء لوس أنجلوس وهو يبدو قاتماً، لكن مصدراً مقرباً من ممثل Good Will Hunting يصر على أن هذا ليس لأنه غير سعيد حقاً.

وقال المصدر :"بن ليس بائسًا، السبب الذي قد يجعله يبدو دائمًا بهذا الشكل عندما يكون بالخارج هو أن المصورين يسألون باستمرار عن "جينيفر لوبيز هذا" و"جينيفر لوبيز ذاك"،وما يتطلع إليه المخرج أكثر من أي شيء آخر هو المضي قدماً ببساطة، هذا الطلاق بأكمله يجعله متوتراً بعض الشيء".