خاص بالفيديو- رشا بلال ترد على منتقدي "العميل" وبرسالة لصاحب الباص الذي وضع صورتها

ميرنا وليد - بيروت - رشا بلال الممثلة الموهوبة التي أثبتت جدارتها بقوة وحققت شهرة كبيرة في العالم العربي، وذلك من خلال عدة أعمال شاركت فيها، ونذكر منها مسلسل "العميل" الذي يعرض حاليا الذي يضم ايضا الممثلين أيمن زيدان، عبدو شاهين، طلال الجردي، سامر إسماعيل ووسام فارس وغيرهم.



موقع "الفن" التقى بالممثلة رشا بلال في كواليس تصوير مسلسل جديد بعنوان "حين نحب" من كتابة ريم الفقيه، الذي من الممكن ان يتم تغيير اسمه لاحقا، وأجرينا معها مقابلة عن العمل، الى جانب حديثنا عن مسلسل "العميل" وتعليقها على قيام صاحب باص بوضع صورتها على النافذة.

