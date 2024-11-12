كريم محمود عبد العزيز يحيي الذكرى الثامنة لوفاة والده

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز، الذكرى الثامنة لوفاة والده الممثل الراحل محمود عبد العزيز.

وشارك كريم متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لوالده الراحل مكتوباً عليها: "الذكرى السنوية الثامنة نسألكم الفاتحة والدعاء لروح محمود عبد العزيز ١٩٤٦- ٢٠١٦ عظم الله لكم الأجر".

وأرفق كريم الصورة بتعليق كتب فيه: "8 سنين على أكتر يوم فارق في حياتي. الله يرحمك يا أبوالرجولة كلها".

على الصعيد الفني، بدأ كريم محمود عبد العزيز تصوير أحدث أعماله التلفزيونية، وهو مسلسل "مملكة الحرير"، الذي يتعاون فيه مع المخرج بيتر ميمي.

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