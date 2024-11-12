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أعلن موسم الرياض عن إطلاق تذاكر معرض “كريستيان ديور: مصمم الأحلام” إحدى مناطق الموسم التي تعنى بعالم الموضة، والذي سيقام في المتحف الوطني السعودي بالمربع، ابتداءً من ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ حتى ٢ أبريل 2025، وذلك من خلال منصة “webook”.
وسيقدم استضافة معرض ديور، الرائد في عالم الأزياء، تجربة فريدة لزوار موسم الرياض، خاصة في منطقة “المربع” التاريخية.
ويُعد هذا المعرض إعادة ابتكار لسيرة ديور الفنية تحت إشراف فلورنس مولر وناتالي كرينير، حيث يسرد أكثر من سبعين عاماً من الإبداع في عالم الموضة الراقية، بدءاً من عنوان ديور الأيقوني في شارع مونتين بباريس وصولاً إلى شغفه بالحدائق وقصر فرساي.
ويستعرض المعرض أيضاً مجموعة مختارة من أزياء “هوت كوتور” التي صممها ديور والمصممون الذين خلفوه، مما يمنح الجمهور في الرياض فرصة استثنائية للاحتفاء بتراث ديور العريق.
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