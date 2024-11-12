كندة علوش تستمتع بأوقات رومانسية مع زوجها عمرو يوسف

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية كندة علوش، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورتين تجمعها مع زوجها الممثل المصري عمرو يوسف.



وظهرت كندة في الصور التي نشرتها عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بأجواء رومانسية مع عمرو في إحدى المطاعم.

وأرفقت كندة الصور بتعليق اكتفت فيه بكتابة كلمة "مع" وأرفقتها بقلوب. كما اشارت إلى ان الممثلة المصرية هنا الزاهد هي من التقطت الصور.

وبدورها علقت هنا على الصور قائلة: "بارك الله فيكما.. دائما معا يا رب".

وعلى الصعيد الفني تستعد كندة للعودة إلى الشاشة بعد غياب ثلاث سنوات، بمسلسل يحمل عنوان "ناقص ضلع" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.