رسالة أصالة لإبنتها شام مع بداية مشوار جديد في دبي

ميرنا وليد - بيروت - ‎وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة إلى إبنتها شام التي قررت بداية مشوار جديد في دبي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت أصالة قائلة :" هي كما أتمنى تعشق ماتعمل مخلصة شغوفة طفلة ذكية طيبه هي نتاج محبة جمعتنا أنتوا وأنا.. هيي المكمورة اللي أنا عطيتها من اللي أنتوا عطيتوني ياه ( تشجيع محبه إهتمام وثقه) واليوم بنتكم شامي عم تكبر بحلمها بفضل من الله وفضلكم عليي ..واللي زرعناه عم نحصده فخر ونجاح وطموح وإصرار رغم الظروف ..مبروك علينا كلنا بداية مشوار جديد بدبي موطن الجمال موطن الأمل والفرح واللي قدر يكون لكلّ سكّانه وطن .. مشوار جديد ياشامي كلً شي حلو بتمنّى لك ياه وين مارحتي وكللي إمتنان لأرضك الخصبة المروية بكل حب من قلبي لقلبك .. كلّ صبية بتستحق تبقى الأحلى ومعك الجمال إله طعم أصدق و أحلى".

وختمت أصالة قائلة :"مشوارك مزروع ورود لانك مخلصه والمخلصين المحبه بتتصفهم وأنتِ كلك محبه ياستّي يادنيتي ياحلوتي كملي وأنا معك مكملة".



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